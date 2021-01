Paolo Becchi contro Matteo Renzi: "La pagliacciata della crisi di governo per un posto alla Nato"

03 gennaio 2021 a

Crisi? Non crisi? Sembra proprio che a brevissimo si aprirà la crisi di governo, innescata da Matteo Renzi. Addio a Giuseppe Conte o, quantomeno, al Conte-bis. Le ragioni ufficiali? Il "no" alla task-force sul Recovery fund e il fatto che il premier si tenga la delega ai servizi segreti sono le ragioni ufficiali su cui insiste Italia Viva. Eppure Paolo Becchi ha idee ben differenti su quanto stia accadendo. E lo spiega, in breve, su Twitter: "Cosa vuole Renzi? Non lo avete capito? Il ministero della Difesa, come trampolino di lancio per un posto nella Nato, sapendo che ormai in Italia è politicamente finito - premette il filosofo -. Conte medita se accontentarlo per porre fine a questa pagliacciata. L’Italia ha in effetti altri problemi", conclude Paolo Becchi.

