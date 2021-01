Vittorio Feltri, stoccata a Domenico Arcuri: "Se non vaccinano gli sciocchi, lui è a rischio"

16 gennaio 2021 a

a

a

Nel mirino di Vittorio Feltri ci finisce Domenico Arcuri, noto tifoso della Roma, che si è speso in una battuta tra calcio e vaccini. Il "commissario a tutto" ha affermato scherzosamente, dopo il secco 3-0 subito dalla Magica nel derby capitolino, che i laziali saranno vaccinati al coronavirus per ultimi. Parole che ovviamente non vengono prese sul serio dal direttore di Libero, il quale però non si esime dal riservare una stoccata a mister-emergenza. Vittorio Feltri dice la sua su Twitter, laddove cinguetta: "Arcuri dice scherzando che i laziali saranno vaccinati per ultimi. Io scherzando dico che che se non vaccinano gli sciocchi, lui è a rischio", conclude Vittorio Feltri. E per l'ennesima volta, Domenico Arcuri, viene colpito e affondato.

"Preferiscono perdere la faccia", siamo condannati a premier Conte. Vittorio Feltri, la bordata: chi si deve vergognare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.