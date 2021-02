Vittorio Feltri su Mario Draghi: "Addio Sileri e conferma Arcuri? Si taglia da solo i gingilli"

14 febbraio 2021 a

Ancora un commento, duro, di Vittorio Feltri sulla squadra scelta da Mario Draghi per il presunto governo "dei migliori" che però, a detta del direttore di Libero, si sta rivelando tutt'altro. Un commento piovuto dopo quelli contro Roberto Speranza, "con la conferma alla Sanità vince il Covid" e dopo quello contro Luigi Di Maio. Una squadra di governo che Feltri, a caldo, ha bollato come "ridicola. Draghi, vergogna", aveva tuonato, sempre su Twitter, profetizzando successivamente un'imminente balzo nei consensi di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, gli unici ad essere rimasti fuori da questo esecutivo.

Il governo Draghi mi fa schifo

Dunque, eccoci all'ultimo capitolo della critica del direttore. In questo caso si parla di Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute i cui rapporti con Speranza sono piuttosto freddi (eufemismo). Quel Sileri che, probabilmente, non verrà confermato viceministro (a breve le nomine che riguardano i vice ai dicasteri e i sottosegretari). Quel Sileri che Feltri mostra di stimare. Su Twitter, il direttore tuona: "Vogliono cacciare Sileri che è in gamba e trattenere Domenico Arcuri che è un disastro. Se succede questa schifezza Draghi parte col piede sbagliato e si taglierà da solo i gingilli", conclude profetico il direttore.

In precedenza, sempre su Twitter, il direttore si era speso in un cinguettio rivolto al leader della Lega: "Caro Matteo Salvini, sei ancora convinto che stare in questo governo sia una buona cosa? O è una cazz***?", concludeva Vittorio Feltri. Insomma, non ci sono troppi dubbi circa la risposta di Feltri al quesito posto a Salvini...

O è una cazz***?

