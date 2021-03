Vittorio Feltri contro Andrea Scanzi a Otto e Mezzo: "Scansa tutto tranne le ca***"

02 marzo 2021 a

a

a

Vittorio Feltri un fiume in piena. Il direttore di Libero, guardando Otto e Mezzo, cinguetta contro Andrea Scanzi. Il motivo? "Scanzi scansa tutto meno le ca***te. Si veste come un extracomunitario e parla come un ubriaco. Però piace alla Gruber e questa è un’aggravante che lo rende simpatico ai cretini del vaffa". Ospite di La7, nel salotto di Lilli Gruber, la firma del Fatto Quotidiano si dice rattristato. Tutta colpa della sostituzione di Domenico Arcuri.

"Difficile trattenere un vaffan***". Vittorio Feltri massacra Mario Draghi: quel brutto sospetto sul "premier di Roma"

"Mi dispiace - esordisce - il fatto che anche il piano vaccinale sia diventato uno scontro politico, ne prendo atto ma lo trovo abbastanza triste. È una decisione forte attraverso la quale Mario Draghi dice: 'Da ora in poi dipende da me'. Io ho fiducia in Draghi, nel governo un po’ meno, e quindi sono contento".

"Perché il matrimonio è un intralcio: uomo e donna? Non sono fatti l'uno per l'altro": la sentenza di Vittorio Feltri

Una decisione, stando alla maggior parte dei partiti di governo e dell'opposizione, quasi doverosa. Il commissario per l'emergenza Covid si è reso protagonista di un flop dietro l'altro: dal piano vaccinale alle primule, fino ai banchi a rotelle. Il suo addio arriva dopo quello di Angelo Borrelli alla Protezione civile. Ringraziandoli comunque Draghi ha voluto dimostrare di aver iniziato il cambio di passo. Al posto di Arcuri niente di meno del generale Francesco Paolo Figliuolo. Al posto di Borrelli invece Fabrizio Curcio, un ingegnere e funzionario italiano, già dal 2015 al 2017 capo del Dipartimento della Protezione Civile.

"A cosa ci ha condannato, finirà come Conte?". Vittorio Feltri, una brutale profezia su Mario Draghi premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.