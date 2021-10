Otto e Mezzo, Sallusti bacchetta il centrodestra: "Amministrative? Colpa di chi ha gestito questo pasticcio"

04 ottobre 2021 a

a

a

A commentare l'esito delle elezioni è Alessandro Sallusti. Ospite a Otto e Mezzo su La7 il direttore di Libero ha tirato le orecchie al centrodestra, uscito dal voto sconfitto. Eccetto la schiacciante vittoria in Calabria e il quasi certo ballottaggio a Roma, in linea di massima i risultati non sono stati quelli sperati. Se n'è accorto lo stesso Matteo Salvini che ha commentato in una presa d'atto: "L'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia. Il centrodestra dovrà individuare i suoi candidati il prima possibile".

"Non diciamo fesserie. Non lo tollero più". Sallusti e Floris, basta una domandina. Morisi? Conte perde il controllo | Video

E ancora: "Entro novembre bisogna presentarli (ne parlerò con Silvio e Giorgia): dobbiamo avere 5 o 6 mesi di tempo per spiegare cosa vogliamo fare a Palermo, Genova, Padova, Lecce. Bisogna scegliere presto e insieme". Eppure, rispondendo a Lilli Gruber su Milano, Sallusti ribadisce che "la giornata è stata complicata": "La responsabilità non è dei candidati, perché i candidati qualcuno li sceglie. La responsabilità è di chi ha organizzato e gestito questo pasticcio".

Video su questo argomento "La destra non sia complice del trabocchetto". Alessandro Sallusti: le mani di Draghi sulle nostre case, "state in guardia"

Altro pasticcio è poi la poca affluenza nel centrodestra alle urne: "Gli elettori non sono stati convinti a votare. Poi c'è sempre la Babele degli ultimi tempi con cui si parla del centrodestra. Mi permetto di dire - conclude - che il M5s è stampella, quindi i veri sconfitti sono loro".

"La subdola scorciatoia che il centrodestra non può accettare". Tasse, occhio a Draghi: l'affondo di Alessandro Sallusti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.