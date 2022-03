L'aria che tira, Vittorio Feltri: "Putin macellaio?". La sentenza sulle parole di Joe Biden: come stanno le cose

29 marzo 2022 a

"Joe Biden è stato molto criticato, ma ha detto la verità": Vittorio Feltri, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato le tanto criticate parole del presidente americano su Vladimir Putin. Qualche giorno fa infatti il capo della Casa Bianca ha definito lo zar un "macellaio". "Stando ai filmati che vediamo ogni giorno, si capisce che il macellaio è esattamente Vladimir Putin, è inutile che facciamo la guerra alle parole. Non me la sento di criticare Biden, anche se non mi è simpatico".

Secondo Feltri, quindi, si tratta di "una polemica del tutto opportunistica, finalizzata a calmare Putin, quando invece mi sembra che questo uomo non si faccia calmare neanche dai sonniferi". "Quindi sei pessimista? Non vedi la possibilità di un dialogo con Putin?", gli ha chiesto allora la conduttrice. E Feltri ha risposto: "Uno che vuole discutere non ammazza ogni giorno una quantità sterminata di persone".

Vittorio Feltri a L'Aria che tira, il video del suo intervento

"Dovrebbe dimostrare un po' di buona volontà - ha proseguito il direttore di Libero riferendosi al presidente russo -. Quando si tratta normalmente ci dovrebbe essere il 'cessate il fuoco', si dovrebbero sospendere i bombardamenti. Se si discute mentre i cannoni continuano a sparare, mi sembra improbabile che la discussione possa sfociare in qualche decisione positiva".

