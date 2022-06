Matteo Salvini, vergogna-Pd: "Lui è per il nero", l'ultimo insulto

Alberto Busacca 08 giugno 2022 a

«Domani al Parlamento europeo ci sarà un passaggio decisivo, verrà votato il grande piano per la riduzione delle emissioni. Ognuno sarà chiamato a una scelta di responsabilità». Così, ieri, Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Barletta. «Qui dentro», ha aggiunto, «c'è il cuore del progetto di sostenibilità del Pd, un progetto che noi domani voteremo. La Lega voterà contro. Noi stiamo per il green, la Lega per il nero, per il fossile. Questa è una differenza che ha conseguenze molto concrete che impatteranno sul futuro.dei nostri figli».

Eccola qui, la nuova frontiera dell’anti-salvinismo. L’onda nera non è più quella fascista, non è più quella che rischia di riportare l’Italia a cento anni fa, tra squadristi e manganelli. No, l’onda nera adesso diventa una gigantesca onda di petrolio sulla quale il leader della lega farebbe gioiosamente surf come un ventenne australiano. Se cambiano i fattori, comunque, non cambia il risultato. Da una parte, nel mondo dei democratici, ci sono loro, buoni e green, dall’altra la destra, brutta e cattiva. Fascista e fossilista. In ogni caso sempre nera...

