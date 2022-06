Matteo Salvini: "Ecco chi indicherà il premier", "pizzino" per Giorgia Meloni. Cosa accadrà

07 giugno 2022 a

Matteo Salvini manda un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Il leader della Lega di fatto, intervenendo a un incontro con la stampa estera, ha messo in chiaro le cose: chi prende un voto in più nel centrodestra indicherà il premier. In questi giorni infatti il campo moderato è piuttosto agitato per il dibattito sulla "regola delle regole", la legge elettorale, che potrebbe subire modifiche da qui alle elezioni politiche, previste in teoria nel 2023.

I partiti prendono le misure e cominciano il valzer per la campagna elettorale che potrebbe aprirsi a breve. E così Matteo Salvini ha sentito il bisogno di rispondere in modo netto a chiaro rispondendo a chi gli chiede se Giorgia Meloni dovrà essere il premier nel caso FdI fosse il partito più votato. Le parole del leader della Lega sono piuttosto dirette e non lasciano spazio a interpretazioni: "Chi prende un voto in più indicherà il presidente del Consiglio, se lo prenderà la Lega si prenderà tutte responsabilità del caso. Chi prende un voto in più in democrazia vince. Non si cambiano le regole durante la partita. Ha sempre funzionato così ma i miei avversari sono a sinistra".

Insomma il centrodestra prova a trovare la quadra in vista del voto. Le politiche saranno l'appuntamento più importante per la coalizione dei moderati che, sondaggi alla mano, non dovrebbe avere particolari problemi a vincere. Ma le divisioni all'interno del centrodestra possono mettere a repentaglio un risultato che appare scontato.

