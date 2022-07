Pietro Senaldi, sinistra spacciata: "Come si presenterà al voto"

21 luglio 2022 a

Dopo le dimissioni di Mario Draghi, arriva il voto. E proprio sulle "formazioni" si sofferma Pietro Senaldi. Ospite de L'Aria Che Tira su La7, il condirettore di Libero descrive un centrodestra unito: "La destra si presenterà in un'unica versione, mentre la Mariastella Gelmini non so cosa farà e Renato Brunetta andrà nel centro". E ancora, nella puntata di giovedì 21 luglio: "Il centrodestra si presenterà in una sola versione, mentre la sinistra in due versioni, quella 'stai sereno' del finto patto tra Matteo Renzi ed Enrico Letta che dovranno fingere di volersi bene.

Proprio per questa ragione Senaldi si augura che il tempo della campagna elettorale sia il più corto possibile. Ma non è tutto, perché nell'ipotesi del condirettore di Libero "la sinistra più a sinistra del Partito democratico starà con Fratoianni e i grillini". Per questo Senaldi si dice certo che "avremo due centrosinistra".

Un modo come un altro per dire che per dem e compagni le elezioni sono già perse. D'altronde anche solo tenere uniti il leader di Italia Viva e il segretario del Pd è tutt'altro che semplice. Basta pensare che fu Renzi a cacciare Letta da Palazzo Chigi. Infine, smentendo il conduttore Francesco Magnani, per il condirettore nel centrodestra "faranno il gioco di dire che il baricentro è a destra ma Berlusconi e Giorgetti non sono di destra".