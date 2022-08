Famiglia e norme si stanno sgretolando: ecco quali sono gli effetti devastanti

Steno Sari 01 agosto 2022 a

a

a

Ha suscitato sgomento la notizia della madre che ha lasciato incustodita la sua bimba di 18 mesi provocandone la morte per gli stenti conseguenti all'abbandono. Sconcertati da questa tragedia, in tanti si sono chiesti come una madre abbia potuto fare una cosa del genere senza provare il minimo turbamento, pentimento o rimorso. Nemmeno una lacrima di dolore. «Volevo stare con il mio uomo e capire se con lui avrei avuto un futuro». È questa l'agghiacciante risposta che la madre avrebbe dato agli inquirenti, nonostante fosse consapevole delle sue azioni. La natura umana, purtroppo, è imprevedibile e spesso fa emergere in modo crudele i suoi lati oscuri. Le violenze fisiche, sessuali ed emotive sui bambini sono un problema mondiale.

Ius Scholae senza integrazione, ecco perché la legge sconvolgerà la nostra società

Inoltre, dalle dichiarazioni fatte dalla madre, sembrerebbe che la bambina sia frutto di una relazione tra altre e per questo non avrebbe mai rivelato chi fosse il padre, né a lui né all'attuale compagno. Nel passato la maggior parte dei figli veniva concepita da genitori sposati. Oggi secondo l'Istat, alla luce dei dati diffusi nel 2021, in Italia quasi un figlio su quattro è nato fuori del matrimonio. Dal 2012 il codice civile non parla più di figli illegittimi o legittimi, ma esclusivamente di figli nati fuori del matrimonio e di figli nati all'interno del matrimonio. La tutela nei confronti dei figli di coppie non sposate è giustamente la medesima di quelli nati da un matrimonio e la legge prevede il mantenimento, il dovere di assistenza morale, di educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori, nonché le conseguenze della violazione dei doveri genitoriali. La società sta cambiando velocemente. Oggi molti pensano di avere il diritto di fare quello che vogliono e dicono che qualsiasi cosa va bene se ti fa star bene. Il matrimonio e la famiglia, ritenuti per molto tempo i pilastri della società, si stanno sgretolando con effetti devastanti.

Francesca Pascale e Paola Turci, "il vero motivo del loro matrimonio" (più che inquietante)

I frequenti casi di abusi all'infanzia lasciano sbigottiti e confermano che viviamo in un'era in cui le norme sono in declino. Perché? La mancanza di una bussola per comportamenti etici e morali, la crisi delle religioni, la crescente avidità, conseguente a obiettivi materialistici e all'egocentrismo, hanno prodotto una insanabile crisi, nociva per l'intera struttura della società, dove ormai regna l'indifferenza verso i sentimenti e la vita altrui. Pur non intendendo fare del facile moralismo, credo sia giusto sottolineare il fallimento di un mondo che non tiene conto di Dio e si affida alla propaganda spazzatura del "tutto è lecito". Fanno riflettere le parole di Steve Jobs: «Fai tesoro dell'amore per la tua famiglia, dell'amore per il tuo partner e dell'amore per i tuoi amici. Trattati bene e valorizza gli altri. Nella misura in cui invecchiamo e, per fortuna, diventiamo più saggi, ci rendiamo conto che un orologio di 300 dollari e di 30 dollari indicano la medesima ora. Ti renderai conto che la tua vera felicità interiore non proviene dalle cose materiali di questo mondo. Sia che tu viaggi in prima classe o in classe economica, se l'aereo cade tu cadi con lui».