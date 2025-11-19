Poeta, filologo, critico, biografo: l'altro Boccaccio

È consuetudine ricordare giustamente Giovanni Boccaccio per il Decameron, opera magnifica con “dignità del libro da banco scolastico-universitario”, ma non l’unica prodotta da questo poliedrico innovatore della scrittura letteraria, impegnato anche come editore, filologo, biografo, geografo, agiografo, polemista, mitografo, teorico della letteratura, grafico e, a suo modo, filosofo. Con Boccaccio (Carocci, €27,00, pp. 287) Lucia Battaglia Ricci, fra le maggiori interpreti dell’opera del Certaldese, ci consegna una rinnovata edizione della biografia dello scrittore che, rispetto a quella del 2000, è qui arricchita di dati archivistici mai usati e dei più recenti affondi critici. Siamo di fronte a una larga rimeditazione dell’opera del toscano e al rapporto con Dante, di cui fu “allievo”, biografo, editore e commentatore delle prime diciassette cantiche dell’Inferno. Il trattatello in laude di Dante, tra verità e mito, può essere apprezzata come la prima vera biografia, raccogliendo testimonianze e notizie direttamente da chi l’aveva conosciuto.

Oltre al culto di Dante, “prima guida e primo lume” dei suoi studi, l’altra figura entrata nella vita di Boccaccio, è quella di Petrarca, di cui fu il più grande tra gli amici e discepoli. Divisi nel corpo ma non nell’animo, scriverà Petrarca. Oltre alle centoquattro biografie di celebri donne, Boccaccio orienta il suo talento agiografico verso una nuova stirpe di eroi: «Non più guerrieri o uomini d’azione o santi... ma letterati maestri di coscienze e correttori di costumi personali e sociali».

L’autrice evidenzia l’eclettismo di questo codificatore della novella, capace di essere sia perspicace interprete della realtà degli uomini, sia voce solenne di una concezione del vivere diffusa dalla letteratura cortese non più legata alla “corte” e al suo palcoscenico di virtù e bei costumi. La sua idea di “cortesia” segue una prospettiva più morale, sociale e politica, distante dall’unione di “cortesia e onestade” dantesca.

La vita di Boccaccio è un’autobiografia romanzata dalla quale emergono suoi “doppi”, tolti i quali, perde quota “la bella fiaba”, di essere figlio illegittimo di una figlia del re di Francia, sedotta e abbandonata dal padre mercante e uomo d’affari. Spinto dal padre studia controvoglia per diventare mercante, ma fin dalla nascita si sente, ab utero matris, destinato alla poesia. Gli anni del noviziato napoletano gli portano in dote un patrimonio di stili di vita dei più svariati paesi mediterranei, che gli tornerà utile nella “lunga fatica” compositiva del Decameron. Vasta è la sua cultura, assorbita grazie alla ricca biblioteca reale e alla frequentazione di letterati e ambienti fra i più esclusivi napoletani. È un autodidatta che legge i classici latini, che si tuffa nella grande poesia volgare e nei testi di filosofia morale come l’Ethica Nicomachea aristotelica. E se a Firenze le turbolenze economiche dividono gli uomini nelle guerre per conquistare l’egemonia regionale, a Napoli, Boccaccio può trascorrere la sua giovinezza tra privilegi e sotto un solo re, Roberto d’Angiò.