Hitler surclassato da Churchill: un caso da 1,5 milioni di dollari

Winston Churchill batte Adolf Hitler: non solo nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche nell’arte. Il prezzo record di un milione e mezzo di dollari che a un’asta canadese è stato battuto per un paesaggio marocchino dipinto dal primo ministro britannico nei suoi ultimi anni polverizza infatti ogni incasso mai realizzato per le opere d’arte del Führer - e non è neanche il suo massimo. Nel 2009, quando la casa d’aste Mullock dello Shropshire vendette 15 quadri di Hitler arrivò appena a un totale di 120.000 dollari, e un’altra asta di Ludlow, sempre della stessa Contea britannica, si fermò a 100.000 euro. Il record per una singola tela del leader del nazismo fu raggiunto nel 2012 in Slovacchia, ma si arrivò appena a 42.300 dollari. Insomma, il miglior Churchill vale 35 volte più del miglior Hitler.

Una differenza è che Hitler i suoi oltre 3000 disegni e dipinti li realizzò prima di darsi alla politica. Da qui sprezzanti definizioni di «imbianchino fallito» che gli diede anche Gabriele D’Annunzio. «Su l’acciaio dell’elmo/ ti gocciola il pennello d’imbianchino,/ dai di bianco all’umano et al divino» sono ad esempio i versi di una “Pasquinata” che compose contro colui che altrove definì «Attila della Pennellessa» o «Attila imbianchino». E anche Trilussa non ci andò leggero quando Hitler venne a Roma, ironizzando anche sui fondali che aveva fatto mettere Mussolini: «Roma di travertino/ rifatta di cartone/ aspetti l’imbianchino/ tuo prossimo padrone». In effetti dipinse molte vedute di Linz, Vienna e Monaco nonché alcune scene della prima guerra mondiale, ma anche molti monumenti architettonici che egli amava raffigurare con assoluta rigidità e precisione, con tecniche diverse come carboncino, acquerelli e colori ad olio, su carta, tela e legno. Dopo la sconfitta del Terzo Reich gran parte delle sue opere furono requisite dai militari Usa come bottino di guerra, e sono ancora in possesso del governo di Washington.