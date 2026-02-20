Libero logo
Hitler, incesto e presunta omosessualità: in onda il Führer vizioso

di Klaus Davivenerdì 20 febbraio 2026
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Hitler’s secret sex life” /Italia 1) Incesto, presunta omosessualità, violenze domestiche, narcisismo e chi più ne ha più ne metta: tutti gli ingredienti per attizzare la curiosità di chi soffre d’insonnia. E infatti la nottata di Italia 1 tra lunedì e martedì, dalle 3 alle 5.50, tiene la media di 40mila spettatori grazie ai format Segreti nel ghiaccio, con misteriosi ritrovamenti tra vette ghiacciate, e soprattutto Hitler's secret sex life, che dalle 5 in poi tocca punte di 60mila teste: docu-serie americana del 2021 che analizza il passato sessuale di Adolf Hitler. Nell’episodio in onda l’altra notte il focus era sulla famiglia incestuosa del Fuhrer: i suoi genitori erano parenti stretti, suo padre era un uomo violento. Da bambino era un narcisista che crebbe fino a diventare uno psicopatico pieno di rabbia e odio profondo, il cui unico vero amore, la nipote Geli, preferì la morte all’essere controllata da lui. Sulla doppia/tripla vita di Hitler i libri non si contano e gli storici si dividono sull’efficacia di simili rivisitazioni. Tuttavia il pubblico, dati Auditel alla mano, apprezza.

