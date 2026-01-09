Quei nove personaggi in cerca di Enrica Bonaccorti

Questa è una recensione intrisa di tenerezza, malinconia, ammirazione, ma anche rabbia per il destino avverso. Ne ho scritte tante, nessuna così. Occorre una premessa per capire meglio: il libro è Nove novelle senza lieto fine- Con poesie, ballate, aforismi e una preghiera” (Baldini Castoldi, pag,251, euro 18), autrice Enrica Bonaccorti, con la quale condivido la passione per la scrittura, un’antica amicizia e la nostra città natale, Savona, dove lei era tornata anni fa, dopo la mia insistenza, con il suo primo romanzo, La pecora rossa per raccontare vita e carriera, in Sala Rossa, nel palazzo Comunale. Accadde dopo un incontro casuale in Stazione Centrale a Milano, l’avevo conosciuta per un’intervista, dove ridemmo come matte perché ci eravamo incrociate per caso alle toilettes.

Nuovo incontro estivo in Puglia, per parlare di libri sotto gli ulivi di Fasano, in un acceso dibattito, perché Enrica è così, difficile toglierle la parola, al limite del litigio, ma un piacere ascoltarla. Poi, di recente, le ho telefonato, e non sapevo se farlo oppure no, il cuore mi batteva nell’incertezza, perché la motivazione era il fatto che lei aveva appena rivelato di avere un cancro al pancreas, «come Eleonora Giorgi». Molto altro è “sbocciato” in questo suo libro bellissimo e curioso, ha un struttura inedita, singolare, suddivisa tra racconti, aforismi e poesie, sempre in bilico tra l’autoironia, il divertimento, la disperazione che la vita ci infligge.