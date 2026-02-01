Adulazione, omaggio, sberleffo: quando l'arte dà volto ai potenti

«Sia la Sovrintendenza sia l’ente proprietario (Fec), oltre all’Ufficio per l’edilizia di culto del Vicariato di Roma, erano al corrente dal 2023 di un’azione di restauro “senza nulla modificare o aggiungere” (dalla mail condivisa) sull’affresco in questione di recente fattura (anno 2000). Pertanto la modifica del volto del cherubino è stata un’iniziativa del decoratore non comunicata agli organismi competenti».

Dunque è lo stesso Vicariato di Roma a rassicurare la senatrice M5S Alessandra Maiorino e tutti gli esponenti della sinistra in crisi mistica per cui «monumenti e il patrimonio artistico e culturale non possono essere alterati in tal modo»: nella basilica di San Lorenzo in Lucina non è stato rovinato nulla (al massimo il buon gusto) perché Bruno Valentinetti non ha dipinto il suo angelo meloniano coprendo qualche capolavoro: su quella parete ci sono solo «croste recenti» (sentenzia forse ingenerosamente il sito artribune.com) delle quali perfino la datazione è nebulosa, c’è chi parla di opere «riempitive» esistenti dal 1985, rimaneggiate poi nel 1996 e poi ancora nel 2002 e nel 2007.

Insomma i capolavori sono altri, come La Crocifissione di Guido Reni (1638) lì a pochi metri e, se si va a cercare, la storia dell’arte offre mille spunti sui ritratti dei potenti lasciati qua e là. Per sberleffo, per “dovere istituzionale”, per omaggio fino a rasentare l’effetto baciapile o anche per vendetta: fare politica, satira e affari personali era frequente per i grandi maestri, in equilibrio fra metodo e genio.

REGOLARE I CONTI

Nel Rinascimento, inserire il committente in un’opera sacra era la norma, Sandro Botticelli porta la pratica al livello massimo e naturalmente nessuno si scandalizza. Nell’Adorazione dei Magi (1475) c’è di fatto tutta la famiglia Medici. Cosimo il Vecchio è il re inginocchiato davanti alla Vergine, mentre i suoi figli e nipoti (incluso Lorenzo il Magnifico) sono parte del compunto corteo dove spuntano anche Giuliano, fratello di Lorenzo, il poeta Poliziano, il filosofo Pico della Mirandola. E lo stesso Botticelli, con pudore che non maschera l’orgoglio, si autoritrae all’estrema destra del dipinto.

Nel palazzo Apostolico del Vaticano, negli affreschi di Raffaello, torna più volte l’immagine di Papa Giulio II, committente e mecenate tra i più noti dell’epoca. Il Sanzio lo omaggia ripetutamente, ritraendosi a sua volta tra le guardie svizzere che sorreggono la portantina papale nella Cacciata di Eliodoro dal Tempio (1510-12). Apoteosi della ruffianeria quando Raffaello organizza La scuola di Atene (1509-1511) riunendo i massimi pensatori, fra i quali Platone (che ha le sembianze di Leonardo da Vinci), Eraclito (aggiunto in un secondo momento, con il volto di Michelangelo) ed Euclide, un ritratto dell’architetto Bramante con il quale- stando al Vasariera legato da parentela.

Nella Cappella degli Scrovegni, a Padova, Giotto nel Giudizio Universale (1303-06 circa) ritrae il committente Enrico Scrovegni mentre offre il modellino della cappella alla Madonna, un gesto a mo’ di espiazione dei peccati di usura della sua famiglia. Mentre nel Giudizio Universale (1536-1541) più famoso al mondo Michelangelo si prende la rivincita su Biagio da Cesena, il cerimoniere del Papa che aveva criticato i nudi della monumentale opera definendoli «adatti a un’osteria». Il Buonarroti, tanto genio quanto permaloso, piazza Biagio all’inferno nelle fattezze di un orrendo Minosse, con orecchie d’asino e un serpente che gli morde i genitali. Il tapino se ne lamentò con il Papa e si dice che il Pontefice lo freddò, «sulla terra ho potere, ma all’inferno non posso fare nulla». Per la serie “la vendetta è un piatto che si serve affresco”...