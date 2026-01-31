Giorgia Meloni, il volto dell'angelo? Parla il restauratore: "Ecco per chi votavo

"La somiglianza con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni? Ve la inventate voi. Io non noto nessuna somiglianza, ho fatto solamente quello che c'era prima e basta". Così Bruno Valentinetti, autore del restauro dell'affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, intercettato da LaPresse a proposito della somiglianza dell'angelo con il viso della premier.

"Sono io che ho fatto il restauro e il lavoro è stato concluso qualche mese fa. Quello che vedete però c’era anche 25 anni fa perché io ho restaurato un'opera di 25 anni fa. Sapete cosa vuol dire restaurare? Significa rifare quello che c'era prima quindi 25 anni fa c'era quello che vedete oggi", ha detto ancora assicurando che "c'è stato sempre l'assenso della Sovrintendenza perché il parroco" della Basilica "ha dato comunicazione e ha fatto vedere il mio curriculum. Ognuno ci vede quello che vuole. Se siete contenti, fatelo. È il volto di un angelo. Se mi sono ispirato a persone viventi? No, sono tutti morti", ha aggiunto. "Ho ricavato il disegno dalla traccia che c'era prima. La somiglianza con Giorgia Meloni? Sono stati fatti altri nomi. C'è anche chi dice che l'altro angelo è Conte", ha detto ridendo. E sulle accuse di appartenenza politica al Movimento sociale italiano, ha spiegato: "Non voto da anni. Tanto, chiunque ci sia, la pensione non aumenta. Non si può dire che sia un simpatizzante della Meloni o di altri. In passato nutrivo una profonda stima per Andreotti, votavo Dc. Sa chi mi piace? Pol Pot".