Angelo Meloni? "Poiché l'affresco è del 2000...": la sinistra si copre di ridicolo

Il restauro dell'affresco della cappella del Crocifisso, o delle Anime Sante del Purgatorio della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è stato finanziato all'interno della stessa chiesa "ma abbiamo avuto anche degli sponsor, associazioni e due fondazioni di cui però non posso dire nulla per motivi di privacy". Così a LaPresse monsignor Daniele Micheletti, parroco della basilica dopo il 'caso' dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni. Per il restauro "ho avvisato la Soprintendenza, ma si è trattato solo di una comunicazione - ha spiegato - perché trattandosi di un affresco del 2000 non fa parte della tutela. La decorazione del 2000 non rientra nei beni tutelati.
Vengono così smontate tutte le polemiche della sinistra, che chiedevano un intervento al ministro Allessandro Giuli. "Chiediamo che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina. Quanto emerso non è accettabile", ha dichiarato il Pd. "L’ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici - prosegue la nota -. Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l’autenticità e il valore storico. Indipendentemente dal fatto che si tratti del volto di Giorgia Meloni, riteniamo indispensabile un intervento immediato della Soprintendenza, finalizzato ad accertare i fatti, verificare la regolarità degli interventi effettuati e disporre il ripristino. La tutela dei beni culturali è un dovere pubblico e una responsabilità istituzionale che non ammette ambiguità né ritardi".
Usa, Giorgia Meloni smaschera la sinistra: "Esattamente, cosa vogliono?"Alla festa de Il Foglio per i trent’anni del quotidiano, Giorgia Meloni si spende a tutto campo intervistata dal d...
“Abbiamo appreso questa mattina, da un articolo su un quotidiano, del restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma in cui un angelo è stato raffigurato con il volto molto simile a quello della premier Meloni - la nota del M5s -. Una notizia che ci ha lasciato allibiti e che se confermata richiederebbe l’intervento immediato del ministero della Cultura. Oltre a una verifica è necessario che vengano accertate le responsabilità e in che modo si siano svolti i lavori. Non si può permettere che l’arte e la cultura rischino di diventare strumento di propaganda o altro ancora, a prescindere dal fatto che il volto raffigurato sia quello della presidente del Consiglio”.
Dulcis in fundo, anche Avs: "Apprendiamo dalla stampa che il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina avrebbe prodotto un'immagine del volto somigliante a Giorgia Meloni. Siamo basiti e increduli, chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli verifichi e, nel caso, si attivi subito con le sovrintendenze per rimuoverla. Se tutto fosse confermato ci troveremmo davanti ad un gigante e inaccettabile esempio di culto della personalità come non se ne vedeva dai tempi del fascismo".