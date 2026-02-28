Bibliofilia, fenomenologia di una passione che spesso diventa ossessione

Un signore dall’aria bonaria da professore parla bellezza e del valore di antichi volumi per cui molte persone al mondo sono disposti a fare pazzie. Non si tratta di una conferenza per amatori tenuta in qualche sala austera universitaria o in qualche riservato club per intenditori. Si intravedono, alle sue spalle, dipinti, oggetti d’epoca. E libri, moltissimi libri. Il video è tra i molti a disposizione su Tik Tok, il signore in questione si chiama Reid Moon, proprietario della libreria Moon’s Rare Books nello Utah, Stati Uniti. Il suo profilo conta 2,3 milioni di utenti. Cifra vertiginosa, considerato che si parla di libri.

Ma sono numerosi i contenuti nei social che dilagano dagli Usa all’Italia, guidati da proposte, recensioni e valutazioni di esperti antiquari e appassionati a vario titolo.

Oggetti del desiderio: edizioni rare – meglio ancora se introvabili- che sono state e continuano ad essere un business, una passione, spesso anche un’ossessione, al punto di spingere al furto e al delitto.

Una passione, quindi, che non ha confini e limiti temporali. Accomunano libri recenti e volumi vecchi di secoli ; i tiktoker di ogni età indirizzano anche i gusti prettamente narrativi, ma sono preziosi per i cacciatori bibliofili, i quali magari continuano a rovistare in librerie, biblioteche, mercatini, soffitte e cantine, senza dimenticare i social, come abbiamo visto, e diventano pure influencer di tutto rispetto. Qualche esempio, con tanto di cifre? Le Fiabe di Beda il Bardo di J.K. Rowling: l’autrice ha creato sette copie di questo libro per l'infanzia che viene menzionato più volte in Harry Potter e i Doni della Morte. Ogni copia è scritta a mano e illustrata dalla stessa autrice, rilegata in pelle marrone e decorata con argento e pietre di luna. Sei delle sette copie originali sono state regalate dalla Rowling; la settima copia, tuttavia, è stata venduta all'asta per 3,6 milioni di euro, il che la rende il più costoso manoscritto moderno.

Il primato, però, spetta al cosiddetto Codice di Leicester, forse il più famoso dai diari scientifici di Leonardo Da Vinci. Contiene riflessioni e teorie scritte a mano su una grande varietà di argomenti, dallo studio del movimento dell’acqua, alle teorie sul perché la luna possa brillare, fino alle analisi dei fossili.

Nel 1717 il manoscritto viene acquistato per la prima volta da Thomas Coke, che più tardi diventerà conte di Leicester e darà appunto il nome al manoscritto, che nel 1980 finisce nelle mani del collezionista d’arte Armand Hammer. Nel 1994, ad ogni modo, il diario lo compra niente meno che Bill Gates, che non esita a sborsare 29 milioni di euro per averlo. Il che, essendo stato l’uomo più ricco del mondo, non gli ha comportato gravi sforzi finanziari...

Una pratica dimostrazione di quanto sia diffusa l’attenzione per i tomi preziosi – e molto altro che gira intorno ad essi e a scrittori e artisti – è leggere le liste dei lotti di vendita che saranno al centro di un’attesa asta a Firenze, dal 3 al 5 marzo prossimi, a cura delle Gonnelli Aste, libreria antiquaria di consolidata fama e tradizione, che offre testi, lettere, fotografie, edizioni pregiate e pregiatissime. La top ten è appunto dominata dalla rarissima “editio princeps” del Timeo, Crizia, De legibus ed Epistole di Platone che parte da una base di 45.000 euro; segue il Diario di viaggio di Willen Schouten, introvabile traduzione italiana del 1621 delle traversie del viaggiatore olandese che doppiò Capo Horn il 29 gennaio 1616 (con base d’asta di euro 25.000), e il libro più grande stampato da Aldo Manuzio, De expetendis, et fugiendis rebus opus datato dicembre 1501, indispensabile compendio del sapere dell'epoca, per il quale si parte da 13mila euro. E con molte curiosità e memorabilia legati a grandi protagonisti della vita culturale europea. Per esempio, due esuberanti lettere autografe di Antonio Canova risalenti al 1804 (prezzo base €700). La lettera autografa firmata inviata da Giuseppe Verdi a Cesare Vigna, datata 16 agosto 1879, (si parte da 600 euro), un documento legato al concerto benefico diretto alla Scala in favore delle popolazioni colpite dall’inondazione del Po. E poi il bel Ritratto fotografico con dedica autografa di Gabriele D'Annunzio in uniforme da tenente colonnello, 1920 (base euro 300); e il Fotoritratto con dedica autografa di Thomas Mann, anni '40-'50 (base euro 260).

Anche le lettere autografe possono contare su un florido mercato e su follie da collezionisti: quella considerata più preziosa del mondo, basata sulle vendite all'asta documentate, è la lettera conosciuta come Secret of Life (Segreto della vita) scritta da Francis Crick nel 1953 al figlio dodicenne, in cui annuncia la scoperta della struttura del DNA. Nel 2013 chi la voleva a tutti i costi ha pagato 6.098.500 dollari (oltre 5 milioni di euro) durante un’asta da Christie's a New York.