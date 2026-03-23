Tutti i giochi del potere per creare buoni cittadini

Gamification. Probabilmente non avete mai sentito pronunciare questa parola. Eppure, essa indica una realtà in cui siamo immersi da qualche decennio pur non riuscendo ancora a ben circoscriverla, a delineare i suoi caratteri di fondo, a definirla. Uno sforzo in tal senso, di carattere rigorosamente scientifico, svolge ora un libro collettaneo appena pubblicato nella collana “Voci della politica” del Centro Studi Femininum Ingenii: Gamification. Applicazioni, orizzonti, limiti. Percorsi giuridico-filosofici, sociologici, biopolitici.

Sul tema della gamification, che con brutto termine italiano potremmo tradurre “ludicizzazione”, esiste in lingua inglese già un’ampia letteratura, a cui il volume fa costante riferimento. Esso ha una doppia valenza: da una parte descrittiva, appunto, dall’altra normativa e prescrittiva. Dal primo punto di vista, è lecito osservare che le regole del gioco si sono estese sempre più dall’ambito puramente ludico in cui operavano a quello politico, sociale, istituzionale. Esse vengono utilizzate dal potere per coinvolgere e appassionare i cittadini (engagement), spingendoli a “comportarsi bene”, ad avere una “buona condotta”, ad agire “eticamente”. Il tutto attraverso meccanismi di profilazione prima e di premi e ricompense, o premi e sanzioni tipici del gioco, poi.

La patente a punti è un classico esempio di questo fenomeno, che raggiunge livelli sofisticatissimi con l’erogazione che avviene in Cina di “crediti sociali” da parte dello Stato che permettono di accedere a servizi e benefici solamente a coloro che vengono giudicati eticamente irreprensibili. In sostanza, solo chi ha accumulato un capitale reputazionale sufficiente può dirsi veramente cittadino, in barba ad ogni principio di uguaglianza formale proprio della democrazia liberale classica. Il caso cinese ci fa capire come queste tecniche di gestione dei comportamenti possono facilmente tramutarsi in sofisticati e perversi meccanismi di controllo e sorveglianza, di manipolazione e indottrinamento, da parte di un potere che è tanto più pericoloso e inquietante rispetto al passato perché non esercita in modo diretto il comando sui sudditi ma dà l’illusione a chi lo subisce di essere libero e impegnato in una ludica competizione per vincere e portare a casa risultati. Sembra così realizzarsi la distopia profetizzata nell’Ottocento da Alexis de Tocqueville in una nota pagina del suo capolavoro, La democrazia in America.