Altro che sdolcinati o romantici, questi romance sono molto hot

C'è una domanda che il mondo dell’’editoria, della scuola e delle famiglie non può più evitare: cosa succede quando libri pensati per un pubblico adulto finiscono nelle mani di lettrici di undici o dodici anni? Negli ultimi anni il romance è diventato uno dei fenomeni editoriali più importanti a livello internazionale. Dai contemporary romance agli sport romance, fino ai dark romance, le classifiche sono dominate da storie d'amore che trovano nei social network il loro principale motore di diffusione. BookTok, la comunità di lettori nata su TikTok, ha trasformato alcuni titoli in bestseller globali, contribuendo a riportare milioni di giovani alla lettura. Un risultato che, di per sé, dovrebbe essere accolto con favore. Eppure, accanto a questo successo emerge una questione che sempre più insegnanti, librai e genitori stanno iniziando a sollevare.

Una parte significativa dei libri più popolari tra le giovanissime contiene infatti scene sessuali esplicite (identificate con l’etichetta “Spicy”), relazioni caratterizzate da manipolazione psicologica, violenza, stalking, abuso e dinamiche affettive profondamente tossiche. Il problema non è che la letteratura racconti il male, lo fa da sempre: dai miti ai grandi classici, la narrativa esplora le zone oscure dell'esperienza umana. Il punto è un altro: il modo in cui questi contenuti vengono proposti, consumati e interpretati da chi si trova ancora in una fase cruciale della crescita. La differenza tra una lettrice adulta e una ragazzina di undici anni non riguarda l'intelligenza o la sensibilità; ma gli strumenti. Un adulto possiede, almeno in teoria, una maggiore capacità di distinguere tra rappresentazione e modello, tra fantasia narrativa e comportamento desiderabile. Un preadolescente sta ancora costruendo il proprio immaginario sentimentale. Sta imparando cosa significhino amore, rispetto, consenso, autonomia, reciprocità. In questo contesto, il rischio non è che un libro “corrompa” i giovani lettori- è più sottile-, è la normalizzazione di dinamiche che nella realtà dovrebbero essere riconosciute come problematiche.