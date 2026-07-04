Ratzinger U.S.A. ma non getta

Preziose, in questo 250° anniversario della Dichiarazione d’indipendenza, sono le riflessioni di Joseph Ratzinger sugli Stati Uniti d’America contenute nel libro Senza radici (Mondadori). Perché oggi, con l’identità Usa, è in discussione l’Occidente stesso, visto il collasso culturale e spirituale dell’Europa. Cosa dice Ratzinger? Anzitutto una premessa. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, sono stati due giganti e due profeti: non solo per la Chiesa, che riportarono sulla rotta giusta – la centralità di Cristo Redentore - dopo i disastri del post -concilio, ma anche per la nostra epoca storica. Al primo dobbiamo la demitizzazione e la demolizione spirituale e morale (ma anche politica) del comunismo, insieme alla riscoperta e all’esaltazione delle radici culturali e spirituali dell’Europa. Al secondo dobbiamo la confutazione della dittatura del relativismo nichilista che, dopo il crollo dei regimi comunisti in Europa, con diverse correnti “progressiste” e anche attraverso l’ideologia woke, vuole delegittimare la civiltà occidentale, cancellandone l’identità.

A Ratzinger si deve pure quella riflessione sull’Islam svolta nella celebre lezione di Ratisbona, che, sebbene totalmente fraintesa, aveva posto le basi di un dialogo vero con il mondo islamico, basato sulla ragione e sulla legge naturale per favorire una sua evoluzione non più conflittuale con l’Occidente. Dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in Vaticano hanno invertito totalmente la rotta decidendo di sottomettere la Chiesa proprio agli avversari che quei due grandi avevano confutato (emblematico l’incredibile “accordo” di subordinazione con il peggior totalitarismo comunista planetario, quello cinese). Dunque torniamo al libro Senza radici che è firmato da Ratzinger e Marcello Pera e rientra in quel vasto dialogo che Benedetto XVI intraprese con intellettuali laico -liberali (come Pera) o di sinistra (come Habermas o Tronti, Vacca e Barcellona: i cosiddetti “marxisti ratzingeriani”) portandoli a profonde revisioni e a significative aperture verso la Chiesa. Nel libro citato, Ratzinger risponde a Pera che – dopo una conferenza di Ratzinger stesso sull’Europa – aveva prospettato la necessità di una religione civile cristiana, anche se non confessionale, per le società europee.