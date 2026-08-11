Iran, nave viola il blocco americano: le forze Usa aprono il fuoco

Le forze Usa hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che, nelle prime ore di oggi, avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario Usa al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono state segnalate vittime. L'attacco è stato poi confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui la nave colpita navigava nel Golfo dell'Oman tentando "di violare l'embargo americano contro l'Iran".

Il Centcom ha scritto su X che "un elicottero MH-60 della Marina statunitense ha lanciato due missili Hellfire contro la sala macchine della nave, dopo che il suo equipaggio aveva ignorato i ripetuti avvertimenti delle forze armate".