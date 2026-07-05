Se l’immagine cancella noi stessi

Viviamo in una società in cui l’identità non è più soltanto ciò che si è, ma anche ciò che si costruisce davanti agli altri. È proprio per questo che il tema dell’autenticità è diventato centrale nel dibattito contemporaneo: perché riguarda il rapporto, spesso teso, tra la nostra interiorità e l’immagine che restituiamo nel contesto sociale. Essere autentici non vuol dire affermare tutto ciò che si pensa senza filtri. Non è spontaneità assoluta, né la comoda giustificazione del “sono fatto così”. È piuttosto coerenza tra ciò che si è e ciò che si mostra, senza tradire i propri valori in cerca di consenso. Il punto è che la vita sociale premia ciò che appare credibile. Sul lavoro, ammettere un’incertezza viene spesso percepito come una debolezza; così si impara a mostrarsi sicuri, costruendo una competenza solo apparente. Sui social il meccanismo si amplifica, tra successi esibiti e sorrisi selezionati: le fragilità restano fuori campo. L’obiettivo diventa essere accolti, più che essere sinceri.

Questo esercizio ha un costo. Può voler dire non piacere a tutti o riconoscere apertamente un limite invece di nasconderlo. Ma il costo dell’alternativa è più alto: la distanza da sé stessi. Questa distanza cresce lentamente, fino a trasformarsi in stanchezza e perdita di direzione. La vita diventa allora un esercizio continuo di equilibrio tra ciò che il mondo chiede e ciò che si è disposti a non tradire. Ci si perde quando non si distingue più la linea sottile tra ciò che si è e ciò che si rappresenta. In un tempo che premia la visibilità più della profondità, essere autentici è un atto di libertà. Significa resistere alla tentazione di vivere per lo sguardo altrui e scegliere di restare fedeli a ciò che si ritiene vero.

Una scelta silenziosa, spesso controcorrente, ma decisiva per preservare la propria dignità. Il problema della nostra epoca non è che indossiamo delle maschere. È che, a forza di indossarle, rischiamo di dimenticare il nostro volto. E quando accade, non si perde solo autenticità: si perde anche la possibilità di incontrare davvero gli altri. Perché ogni relazione profonda nasce da una verità condivisa, non da una rappresentazione ben riuscita. E questa è una delle sfide decisive del nostro tempo.