Se l’immagine cancella noi stessi

Viviamo in una società in cui l’identità non è più soltanto ciò che si è, ma anche ciò che si costruisce davanti agli altri. È proprio per questo che il tema dell’autenticità è diventato centrale nel dibattito contemporaneo: perché riguarda il rapporto, spesso teso, tra la nostra interiorità e l’immagine che restituiamo nel contesto sociale. Essere autentici non vuol dire affermare tutto ciò che si pensa senza filtri. Non è spontaneità assoluta, né la comoda giustificazione del “sono fatto così”. È piuttosto coerenza tra ciò che si è e ciò che si mostra, senza tradire i propri valori in cerca di consenso. Il punto è che la vita sociale premia ciò che appare credibile. Sul lavoro, ammettere un’incertezza viene spesso percepito come una debolezza; così si impara a mostrarsi sicuri, costruendo una competenza solo apparente. Sui social il meccanismo si amplifica, tra successi esibiti e sorrisi selezionati: le fragilità restano fuori campo. L’obiettivo diventa essere accolti, più che essere sinceri.
Erving Goffman descriveva la vita quotidiana come una rappresentazione teatrale. Esiste un “palcoscenico”, dove si costruisce un’immagine sociale, e un “retroscena”, dove quella costruzione si allenta. Il problema nasce quando il ruolo smette di essere uno strumento e diventa identità. In quel momento, l’immagine finisce per sostituire la persona. L’ipocrisia sociale diventa così un adattamento continuo, una maschera stabile. Per non esserne assorbiti, l’autenticità richiede un esercizio quotidiano, fatto di piccoli atti di resistenza. Significa ritagliarsi uno spazio di “retroscena” reale, in cui sottrarsi alle aspettative altrui: concedersi una sincera esitazione davanti ai colleghi, oppure esprimere un dissenso garbato tra amici. Soprattutto, significa presidiare i propri confini, imparando a dire “no” quando un “sì” contraddirebbe i propri valori.
La parola chiave dell'universo l'ha trovata LeopardiCon il romanzo Dura madre. L'infinito di Leopardi (Mimesis, € 14,00, pp. 136) l’esperto e talentuoso scri...
Questo esercizio ha un costo. Può voler dire non piacere a tutti o riconoscere apertamente un limite invece di nasconderlo. Ma il costo dell’alternativa è più alto: la distanza da sé stessi. Questa distanza cresce lentamente, fino a trasformarsi in stanchezza e perdita di direzione. La vita diventa allora un esercizio continuo di equilibrio tra ciò che il mondo chiede e ciò che si è disposti a non tradire. Ci si perde quando non si distingue più la linea sottile tra ciò che si è e ciò che si rappresenta. In un tempo che premia la visibilità più della profondità, essere autentici è un atto di libertà. Significa resistere alla tentazione di vivere per lo sguardo altrui e scegliere di restare fedeli a ciò che si ritiene vero.
Una scelta silenziosa, spesso controcorrente, ma decisiva per preservare la propria dignità. Il problema della nostra epoca non è che indossiamo delle maschere. È che, a forza di indossarle, rischiamo di dimenticare il nostro volto. E quando accade, non si perde solo autenticità: si perde anche la possibilità di incontrare davvero gli altri. Perché ogni relazione profonda nasce da una verità condivisa, non da una rappresentazione ben riuscita. E questa è una delle sfide decisive del nostro tempo.