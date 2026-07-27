King torna nel medio mondo per la fine del "Talismano"

Il re dell’horror all’americana, Stephen King è pronto a riportare i lettori nei territori più amati della sua narrativa fantastica. Il 6 ottobre arriverà infatti nelle librerie statunitensi «Other Worlds Than These», il nuovo romanzo firmato insieme a Peter Straub, scomparso nel 2022, annunciato come il capitolo conclusivo della trilogia del Talismano, iniziata con Il talismano (1984) e proseguita con La casa del buio (2001). L'opera rappresenta non solo l’epilogo della storia di Jack Sawyer, ma anche la conclusione del destino dei mondi collegati all'epopea della Torre Nera, una delle saghe più celebri e amate della produzione di King. Lo stesso autore ha sintetizzato il ritorno in questi luoghi conuna frase destinata a entusiasmare i fan: «Volevo tornare nel Medio-Mondo, che è sempre stato i Territori con un altro nome».

Protagonista è ancora una volta Jack Sawyer, che i lettori avevano conosciuto dodicenne durante il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti e i misteriosi Territori per salvare la madre, ritrovandolo poi adulto in La casa del buio, impegnato a fermare un feroce assassino di bambini e ad affrontare il Re Rosso. Nel nuovo romanzo Jack è ormai più anziano e si trova davanti alla sfida più difficile della sua vita. Dovrà impedire che una banda di adolescenti infettati provenienti dal nostro mondo e le enigmatiche forze del misterioso Gullet, ai confini del Medio-Mondo, provochino la distruzione non solo della Terra, ma di tutti i mondi esistenti.