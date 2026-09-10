La lezione di Giussani: si costruisce nell'unità

In accordo con l’editore, pubblichiamo uno stralcio del libro di Luigi Giussani «Il centro della vita. Il fatto di Cristo e della sua permanenza (1971-1972)». Si tratta di dieci lezioni tenute dal sacerdote brianzolo nell’ambito di una «scuola quadri» nella quale Giussani aveva coinvolto alcuni responsabili di Comunione e Liberazione negli anni 1971 e 1972. Dopo le contestazioni giovanili del Sessantotto, nel movimento si era fatta più pressante la domanda su come rispondere a questa esigenza di autenticità e come portare l’esperienza di fede nelle scuole, nelle università, negli ambienti di lavoro, nelle parrocchie e nei quartieri. Da qui l’idea del Gius di promuovere la «scuola quadri» e la realizzazione delle lezioni raccolte in questo volume che chiude la trilogia sugli inediti di Giussani tratti dai primi anni ’70.

In un raduno che è stato fatto in questi giorni, è stato descritto in modo molto giusto, con una formula perfetta, il metodo da seguire per esempio in un lavoro di gruppo di studio odi seminario, ma questo vale come paragone anche per un gruppo di studio sui sindacati, oppure per il lavoro che uno fa dovunque: il metodo è «lavorare insieme come memoria comune». In questo momento – spero di riuscire a essere chiaro – vorrei analizzare l’equivoco a cui si può piegare questa frase giustissima.

Faccio soltanto dei paragoni. «Lavorare insieme»: e se uno è lì da solo? Se uno è solo in una fabbrica? Capite che «lavorare insieme», se uno è solo in una fabbrica, non può avvenire se la comunità non è una dimensione della propria coscienza, della coscienza di se stessi. Io sono lì in fabbrica e devo decidere una cosa, allora dico: «La comunione, la mia vita di comunione che cosa mi direbbe in questo caso? Che cosa mi dirà se faccio così?».

Anche se non potrò mai vederli e confrontarmi con loro, perché sono imprigionato, per esempio, da un governo di estrema sinistra salito al potere con la connivenza della superficialità cattolica, io son lì e mi dico: «Come giudicherebbe la comunione, la comunità?». La comunione, la comunità, non in astratto, ma proprio quella gente lì, così come sono, con cui mi son messo e ho camminato, mi direbbe: «Questo è giusto». (...).