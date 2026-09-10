Jasmine Trinca travolta dagli insulti: "Sono contro il capitalismo", ma indossa la t-shirt Prada da 1.100 euro

Jasmine Trinca al centro della bufera. È accaduto in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, dove l'attrice romana ha risposto a domanda sulla propria visione del lavoro dichiarando: "Io sono contro il capitalismo, per me la produttività è un film horror". Peccato però che la 45enne, mentre lo diceva, ha sfoggiato una maglietta bianca firmata Prada dal prezzo di circa 1.100 euro, come indica anche il sito della stessa casa di moda.

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Da qui la reazione degli utenti del web: "I film di Jasmine Trinca godono di ampi finanziamenti statali e lei da buona statalista odia il capitalismo. Tranne quando c'è da discutere il cachet, quello si calcola in base al mercato (che non ha)", si legge. E ancora: "Jasmine Trinca è contro il capitalismo e contro la produttività. Immagino volesse dire che i film li fa gratis, che la gente non deve pagare il biglietto e che lei li fa col minimo impegno", "Dice che questa Jasmine Trinca si contraddice perché avversa il capitalismo ma ha la maglietta di Prada da 1000 euri. In realtà è coerente perché la maglietta se l'è comprata coi soldi delle vostre tasse. Quindi è perfettamente in linea col comunismo che professa".

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