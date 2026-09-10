George Clooney contro la destra di Trump: "Siamo in una cachistocrazia"

Già noto per le sue posizioni politiche, George Clooney rincara la dose. Questa volta scomodando il greco. Arrivati alla Mostra del cinema di Venezia per ricevere il Leone d’oro alla carriera, il divo hollywoodiano ha regalato al pubblico anche una lezione di greco applicato alla politica. "Penso che forse oggi abbiamo una cachistocrazia, ma la supereremo", ha affermato in conferenza stampa senza nascondere una certa speranza in vista delle prossime scadenze elettorali statunitensi e nel ritorno a quella che ha definito "una normalità" nel 2028. Quello di Clooney sembra un vero e proprio attacco a Donald Trump e, più in generale, ai governi di destra.

"Ci troviamo in un momento sfortunato. C'è un termine molto calzante, 'cachistocrazia', che indica un paese governato dalle persone meno qualificate. C'è chi pensa che la crudeltà sia alla base di tutto, che essere crudeli e scortesi faccia parte del divertimento. Ma sono convinto che riusciremo a superare tutto questo", sono state le sue parole.