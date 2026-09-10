Immigrati, la sinistra getta la maschera: lo sconcertante video di Bersani

Ora la sinistra lo dice anche a voce alta: l'unica strategia efficace per far crescere l'economia è quella di accogliere più immigrati. A sostenerlo, in occasione della Festa dell'Unità di Torino, è stato Pier Luigi Bersani. "La strategia della destra che ammucchia tutto, regolare e irregolare, che non li vuole, ha uno scopo preciso: non far emergere la figura del nuovo italiano, non dev'esserci", ha detto l'ex segretario del Partito Democratico. Convinto dunque che il "nuovo italiano" sarà, per forza di cose, di seconda generazione.
"In un paese che nel 2040 avrà 5 milioni in meno di persone in età da lavoro - prosegue Bersani - Il 2040 è lì che arriva ragazzi, anche se stasera ci mettiamo tutti a fare il nostro dovere e anche a pagare i giovani quando sono giovani. Noi nel 2040 abbiamo 4-5 milioni in meno di persone in età da lavoro. Non regge l'INPS, è chiaro? Non regge l'economia, non regge la cosa. Questi con la loro ideologia ci mandano contro un muro", ha concluso tra gli applausi.
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Il video dell'intervento di Bersani è stato pubblicato sui social di Fratelli d'Italia, accompagnato da questa didascalia: "Ormai la sinistra lo dice sempre più chiaramente. Per far crescere l’economia, la loro ricetta sembra essere una sola: più immigrati. La soluzione sarebbe importare nuova forza lavoro e costruire, come dice Bersani, un 'italiano nuovo'. Il Governo Meloni ha scelto di sostenere chi crea lavoro, incentiva le assunzioni e sostiene le donne che scelgono di diventare madri. Loro, invece, sembrano avere un’altra ricetta. Se questo è il modello del campo largo, almeno oggi sappiamo qual è la direzione che vorrebbero dare all’Italia". Insomma, a differenza di quello che crede la sinistra, un'altra soluzione è possibile e il governo Meloni lo ha ampiamente dimostrato.