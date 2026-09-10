Immigrati, la sinistra getta la maschera: lo sconcertante video di Bersani

Ora la sinistra lo dice anche a voce alta: l'unica strategia efficace per far crescere l'economia è quella di accogliere più immigrati. A sostenerlo, in occasione della Festa dell'Unità di Torino, è stato Pier Luigi Bersani. "La strategia della destra che ammucchia tutto, regolare e irregolare, che non li vuole, ha uno scopo preciso: non far emergere la figura del nuovo italiano, non dev'esserci", ha detto l'ex segretario del Partito Democratico. Convinto dunque che il "nuovo italiano" sarà, per forza di cose, di seconda generazione.

"In un paese che nel 2040 avrà 5 milioni in meno di persone in età da lavoro - prosegue Bersani - Il 2040 è lì che arriva ragazzi, anche se stasera ci mettiamo tutti a fare il nostro dovere e anche a pagare i giovani quando sono giovani. Noi nel 2040 abbiamo 4-5 milioni in meno di persone in età da lavoro. Non regge l'INPS, è chiaro? Non regge l'economia, non regge la cosa. Questi con la loro ideologia ci mandano contro un muro", ha concluso tra gli applausi.