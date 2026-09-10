Sigfrido Ranucci, che umiliazione alla festa dei comunisti: per lui solo 4 gatti

Quando Ranucci inizia a (stra)parlare dal palco, in camicia nera ma per nulla fascista, ad ascoltarlo, seduti su delle sediole di plastica anch’esse nere, ci sono una sessantina di persone tra cui spicca un signore con una folta barba bianca e una ragazza piuttosto avvenente, ma forse sottolinearlo è sessista. Anzi, lo è di sicuro. Poi si segnalano una decina di persone, equamente distribuite tra uomini e donne, col borsello a tracolla. E ancora due segnaposti bianchi con la scritta “riservato”, ma per chi non si capisce.

Sigfrido è l’ospite d’onore (ma sarà un onore ospitare anche Landini due ore dopo, si capisce) della terza giornata di “Terra”, la festa di Avs, acronimo della Bonelli&Fratoianni. L’inizio è programmato alle 18. Ranucci comincia 34 minuti dopo, forse anche nel disperato tentativo di far arrivare qualcuno in più, e anziché parlare del suo ultimo libro contro la casta – gli riconosciamo l’originalità dell’argomento – se la prende subito con la destra, i «social di destra», i politici di destra e avanti così.