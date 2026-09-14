La deficienza artificiale contro il buonismo woke

«Sono Rick e non dovreste seguirmi»: è il suo motto, la frase con cui conclude ogni video. Eppure il popolo dei social sembra non dargli ascolto. Anzi: sono centinaia di migliaia a seguirlo su Instagram, TikTok e YouTube. Per dispetto, forse, ma più probabilmente per sincero interesse. D’altronde, come biasimarli? È difficile imbattersi in uno dei suoi video e tirare dritto, continuare a scorrere il feed senza fermarsi ad ascoltare che cosa abbia da dire questo ragazzo perennemente incazzato.

De Maistre-Mazzini ai lati opposti della provvidenza Nell’autunno del 1792 le truppe francesi invadono la Savoia. Joseph de Maistre, magistrato quarantenne di Chamb&ea...

Il format è sempre lo stesso: un breve video-selfie in bianco e nero. Lui cammina per le strade di Milano e, scuotendo la chioma riccia e spettinata, spiega perché una cultura woke esageratamente buonista, sulla piattaforma. Non male, per uno che continua a ripetere di non voler essere seguito. Con un linguaggio volutamente ironico, tagliente, diretto e sfrontato, e con alcuni passaggi davvero esilaranti, Rick racchiude in dieci capitoli la visione maturata in anni di militanza sui social, accendendo i riflettori, e invitando alla riflessione, sui temi più discussi del momento: la crisi migratoria, il cortocircuito della sinistra islamista, il ruolo degli Stati Uniti e dell’Unione Europea nello scacchiere globale, il presunto genocidio a Gaza, l’antisemitismo risorto o forse mai estinto, l’identità di genere, l’avvento dei social media.

La lezione di Giussani: si costruisce nell'unità In accordo con l’editore, pubblichiamo uno stralcio del libro di Luigi Giussani «Il centro della vita. Il fa...