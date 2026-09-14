Daniel Maldini, alcol e droga: l'esito dopo i nuovi esami

C'era grande attesa per il risultato degli esami tossicologici di Daniel Maldini, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre. L'esito è arrivato nella giornata di oggi, 14 settembre: come comunicato dal Cagliari, tutti i test hanno dato esito negativo. Un'ottima notizia per il club sardo, considerando anche che il pre test per verificare l’assunzione di droghe aveva dato esito positivo. La società ha già comunicato che "il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".

Si chiude dunque la vicenda che ha visto coinvolto l'attaccante in un incidente stradale a Milano. Al termine della sfida tra Atalanta e Cagliari, decisa proprio da un gol su rigore di Maldini, il ragazzo aveva deciso di passare una serata nel capoluogo lombardo ed era rimasto coinvolto in un incidente attorno alle 5.15 in via Caracciolo. Lo scontro aveva visto coinvolte 6 persone: tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon.