De Maistre-Mazzini ai lati opposti della provvidenza

Nell’autunno del 1792 le truppe francesi invadono la Savoia. Joseph de Maistre, magistrato quarantenne di Chambéry, abbandona la sua casa di notte e non vi tornerà mai più. Aveva creduto nei Lumi, nella massoneria, nella ragione riformatrice e li vede trasformarsi in ghigliottina. Fugge a Losanna, poi a Cagliari, infine ambasciatore del re di Sardegna a San Pietroburgo, dove scrive le opere più dure del pensiero controrivoluzionario. Per de Maistre, la Rivoluzione non è un incidente ma un castigo divino e il boia — non il filosofo — è la vera colonna della società: senza di lui l’ordine crolla nel caos. Detestava contratti sociali, parlamenti, diritti dell’uomo: credeva solo nel trono, nell’altare e nel mistero che regge le nazioni più della loro volontà. Muore a Torino nel 1821, profeta di una restaurazione che i suoi stessi re tradirono con le prime concessioni costituzionali.

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Nel 1830, in una cella della fortezza di Savona, un ventiquattrenne carbonaro genovese scrive su foglietti di contrabbando il progetto di una nuova setta patriottica. È Giuseppe Mazzini e da quella prigione nasce la Giovine Italia: unità, repubblica, indipendenza, missione. E terrorismo. Per Mazzini la nazione non è affare di confini o di re ma un dovere sacro, frammento del disegno di Dio nella storia: ogni popolo ha un compito da compiere per l’umanità. Passa quarant’anni in esilio tramando insurrezioni fallite, condannato a morte più volte. Vede l’Italia unita ma sotto un re. Muore a Pisa nel 1872 sotto falso nome, braccato dallo Stato che aveva contribuito a creare.

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