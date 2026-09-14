Juventus, Spalletti a rischio? Ecco i nomi dei possibili sostituti

La Juventus di Luciano Spalletti non spicca il volo e, inevitabilmente, il nome dell'allenatore toscano inizia già a essere messo in discussione. Alla Juve, del resto, è sempre stato così: i risultati devono arrivare subito, altrimenti, come sanno benissimo Thiago Motta e Tudor, si rischia grosso. La sconfitta contro il Sassuolo ha alimentato nuovi dubbi su Spalletti, anche se al momento dalla società non sono arrivati segnali concreti che facciano pensare a un esonero imminente.

Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi di possibili alternative. Tra i profili più importanti c’è Antonio Conte, reduce dalla separazione con il Napoli e già protagonista in passato sulla panchina bianconera. Un altro candidato di grande esperienza sarebbe Didier Deschamps, storico ex juventino e per molti anni commissario tecnico della Francia.