Silvia Salis travolta dai fischi nella sua Genova: il momento più duro

Fischi per la sindaca Silvia Salis durante la cerimonia conclusiva dell’Aon Challenger di Genova. Una parte del pubblico ha cominciato a esprimere malcontento quando la prima cittadina è stata chiamata a intervenire durante la premiazione finale del torneo. A pubblicare il video di quanto accaduto durante uno degli appuntamenti sportivi più importanti di Genova è stato Primocanale.it. E inevitabilmente l'episodio ha attirato non poca attenzione.

L'accoglienza della Salis, dunque, non è passata inosservata tra il pubblico presente, oltre 2mila spettatori. Anche perché il tutto è avvenuto in un ambiente a lei familiare, quello sportivo, di cui è anche rappresentante, avendo la delega in Comune. Che la sindaca, di cui fino a poco tempo fa si sponsorizzava addirittura la discesa in campo come leader del campo largo, abbia perso il suo fascino? Per ora, comunque, nessun commento da parte sua.

Invece, ai cronisti che le hanno chiesto un commento sugli attacchi di Beppe Grillo al leader M5s Giuseppe Conte, ha risposto: "Le critiche degli ex non mi hanno mai appassionato, né nella vita privata né in quella pubblica". Infine, sulle voci di una possibile discesa in campo del fondatore dei Cinque stelle con un partito nuovo è stata netta: "Non ho niente da dire".