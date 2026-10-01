Ricomincia la ricerca dell'Arca di Noè

Riprende la ricerca dell’Arca di Noè. In realtà la gran parte degli studiosi anche cristiani, oggi, considera il racconto biblico del Diluvio Universale non Storia, ma un misto tra Mito e Allegoria. Derivato da più antiche mitologie mesopotamiche, anche se probabilmente anche ricordo trasfigurato di qualcosa che era veramente avvenuto: presumibilmente, le grandi inondazioni che seguirono lo scioglimento dei ghiacciai dopo la fine dell’ultima era glaciale, e che sicuramente sommersero il collegamento terrestre tra Inghilterra e Europa, e collegarono il Mar Nero al Mediterraneo.

Anche l’Ararat, il monte di 5137 metri che è il più alto della Turchia e che è associato al luogo dove l’Arca si sarebbe posata, in realtà deriva il proprio nome da Urartu, che indica una molto più vasta regione comprendente Anatolia, Caucaso e Mesopotamia. L’individuazione precisa fu fatta nel V secolo. Ma nel 2029 saranno i due secoli esatti da quella scalata di Friedrich Parrott che formalmente aveva solo scopo esplorativo, ma da cui quel medico tedesco tornò appunto riferendo che gli armeni lo consideravano il luogo dove Noè aveva toccato terra dopo i quaranta giorni di pioggia.

Da allora le spedizioni con lo scopo esplicito di ritrovare i resti dell’imbarcazione sono state numerose. Tra il 1973 e il 1982, ad alcune di queste partecipò l’ex-astronauta James Irwin, che nel 1971 come pilota dell’Apollo 15 era stato l’ottavo uomo a porre piede sulla Luna. E adesso la febbre per l’Arca sembra riaccendersi, anche sulla base del fatto che col riscaldamento globale lo scioglimento dei ghiacciai renderebbe l’accesso più agevole.