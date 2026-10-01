Supermedia dei sondaggi, si ferma Vannacci e il Pd a picco

La Supermedia settimanale sorride alla coalizione di centrodestra che non perde neanche un punto decimale rispetto all'ultima rilevazione, risalente al 17 settembre. Male invece il campo largo, con il Partito Democratico che scende ancora, rischiando si scivolare al di sotto della soglia del 20 per cento.
Il sondaggio di giovedì 1 ottobre vede Fratelli d'Italia confermarsi primo partito nazionale con il 26,8 per cento delle preferenze e una crescita dello 0,2 per cento rispetto a due settimane fa. Rimanendo nel centrodestra, Forza Italia si conferma al 7,4 per cento, mentre la Lega guadagna un punto decimale e si attesta il 5,7 per cento delle preferenze. Noi Moderati rimane all'1,1 per cento.
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A sinistra il Pd registra un crollo dello 0,7, che fa scendere il partito di Elly Schlein al 20,4 per cento. Bene il Movimento 5 Stelle che sale al 12,8 per cento, con una crescita dello 0,3 per cento. Alleanza Verdi Sinistra perde un punto decimale e ottiene il 6,3 per cento delle preferenze. Italia Viva è al 2,2 per cento, +Europa all'1,7 per cento.
Fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale si conferma quarta forza politica a livello nazionale con il 7,7 per cento ma ferma la sua corsa, rimanendo stabile rispetto a due settimane fa. Azione si ferma al 3,2 per cento. Il Partito Liberaldemocratico è all'1,3 per cento.