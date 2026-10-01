Cristiano Ronaldo scappa, la sorella sputa sul Portogallo: "Cosa vi meritate"

Nel momento più delicato per Cristiano Ronaldo con la Nazionale portoghese, a parlare è sua sorella Elma Aveiro. E le sue parole non lasciano molto spazio alle interpretazioni. La vicenda che coinvolge il fuoriclasse e il commissario tecnico Jorge Jesus si è trasformata in una polemica che ora sembra coinvolgere anche il rapporto tra Ronaldo e una parte del Paese. Elma ha condiviso nelle sue storie Instagram il messaggio di un utente che difende apertamente il fratello e attacca duramente il Portogallo. Un testo durissimo, accompagnato da poche parole della sorella: "Hai detto tutto".
Il messaggio per l’occasione recita: "CR7 meritava più rispetto. La Nazionale meritava più struttura. Il giornalismo portoghese meritava più competenza e meno speculazioni. Per quanto riguarda i portoghesi, beh… non meritano di avere il meglio in nulla. Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo nel calcio pre-CR7. Grazie di tutto CR7! Meritavi di più!".
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Un intervento che arriva dopo quello dello stesso Ronaldo, protagonista di un'uscita dal ritiro che ha alimentato ulteriormente le tensioni. Il portoghese ha spiegato di aver parlato sia con Jesus sia con il presidente della Federazione, scegliendo però di non raccontare subito quanto accaduto. Lo farà, ha lasciato intendere, "un giorno”. A far salire la temperatura, in particolare, erano state anche le dichiarazioni del commissario tecnico.
Dopo aver lasciato Ronaldo fuori nella partita contro la Norvegia, Jesus ha ribadito di avere piena libertà nelle proprie scelte, compresa quella di escludere il capitano. La risposta è arrivata nei fatti: Ronaldo ha saltato l'allenamento e ha lasciato il ritiro a bordo di un aereo privato diretto in Spagna. Ora il silenzio resta soltanto apparente. E dopo le parole di Elma, la distanza tra il campione e la Nazionale sembra ancora più difficile da ignorare.