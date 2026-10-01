Cristiano Ronaldo scappa, la sorella sputa sul Portogallo: "Cosa vi meritate"

Nel momento più delicato per Cristiano Ronaldo con la Nazionale portoghese, a parlare è sua sorella Elma Aveiro. E le sue parole non lasciano molto spazio alle interpretazioni. La vicenda che coinvolge il fuoriclasse e il commissario tecnico Jorge Jesus si è trasformata in una polemica che ora sembra coinvolgere anche il rapporto tra Ronaldo e una parte del Paese. Elma ha condiviso nelle sue storie Instagram il messaggio di un utente che difende apertamente il fratello e attacca duramente il Portogallo. Un testo durissimo, accompagnato da poche parole della sorella: "Hai detto tutto".

Il messaggio per l’occasione recita: "CR7 meritava più rispetto. La Nazionale meritava più struttura. Il giornalismo portoghese meritava più competenza e meno speculazioni. Per quanto riguarda i portoghesi, beh… non meritano di avere il meglio in nulla. Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo nel calcio pre-CR7. Grazie di tutto CR7! Meritavi di più!".