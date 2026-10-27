Il prode Agrippa senza gloria e senza storia

Augusto conosceva un sistema infallibile per vincere le guerre: mandare a combattere Agrippa. E uno ancora migliore per passare alla Storia: prendersene la gloria. Duemila anni dopo tutti ricordano il primo imperatore di Roma, ben pochi l’uomo che conquistò il mondo per lui. Marco Vipsanio Agrippa fu il suo migliore amico, il generale più fidato e il complice indispensabile. Vinse battaglie, costruì acquedotti e contribuì a seppellire la Repubblica: Augusto finì sui libri di scuola e diede il nome a un mese dell’anno mentre Agrippa è stato calpestato dalla storia. La lezione è chiara: sul gradino più alto del podio non c’è posto per gli amici. Il 69enne scrittore inglese Robert Harris - autore di diversi bestseller internazionali, fra cui Conclave, Il ghostwriter e Pompei -, restituisce finalmente la parola all’eroe cancellato dall’oblio. Agrippa (Mondadori, traduzione di Annamaria Raffo), da oggi in libreria, racconta l’Impero attraverso i suoi occhi e l’espediente è davvero irresistibile: Harris immagina di farci leggere le memorie segrete del generale, scritte di suo pugno ma destinate a restare chiuse in un baule perché Augusto non ne avrebbe permesso la pubblicazione.

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GIULIA E TIBERIO

La narrazione si apre con un tradimento. Agrippa ha cinquant’anni, una ferita alla gamba che non guarisce e la stanchezza di chi ha passato la vita a inseguire barbari sui campi di battaglia. Rientra dall’Illiria e sorprende Giulia – figlia di Augusto e sua giovane moglie – a letto con Tiberio, suo genero e futuro imperatore. Vorrebbe impugnare la spada ma ammazzare un uomo della famiglia imperiale presenterebbe qualche inconveniente politico. Vincitore sul campo ma irriso nel talamo, si ritira nella villa sul golfo di Napoli e si mette a scrivere, usando lo scudo come fosse uno scrittoio: dopo una vita trascorsa a proteggere Augusto dai nemici, prova a difendere sé stesso dall’oblio. Agrippa nasce già combattendo. Viene al mondo con i piedi in avanti, un parto difficile che costa la vita alla madre. «Assassino della madre», così lo chiamano i compagni di scuola e lui impara a rispondere con i pugni. Un giorno vede due bulli tormentare un coetaneo gracile e interviene: quel compagno è Ottavio, pronipote di Giulio Cesare. Nasce così un’amicizia destinata a cambiare il mondo. Saranno inseparabili: uno ha talento per la guerra, l’altro ha il fiuto del potere e quando Cesare viene assassinato nella congiura, Ottavio eredita il suo nome e Roma piomba nel caos.

Le declinazioni del "Monviso". Quando non è solo montagna Beppe Mariano (Savigliano, 1938) da oltre sessant’anni coltiva una ricerca poetica caratterizzata dall’intre...