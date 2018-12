C'è qualcosa che non torna su quota 100, la riforma delle pensioni varata dal governo gialloverde. A puntare il dito è Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati. Intervistato da La Stampa, afferma: "Non c'è nessuna riforma della Fornero. Con quota 100 si accontenta un pezzo del mondo del lavoro, ma si discriminano le donne, i lavoratori agricoli, del commercio e dell' edilizia. Proprio quelli che hanno una carriera discontinua sono esclusi da quota 100. Una misura che invece viene finanziata togliendo risorse ad altri pensionati, che hanno sempre pagato tasse e contributi, e senza colpire chi evade il Fisco. Non mi pare una grande invenzione degna di un governo di vero cambiamento, ma piuttosto un vecchio trucco copiato da altri governo".

Il sindacalista, in particolare, boccia lo stop alla rivalutazione degli assegni: "Tre volte il minimo significa 1.500 euro lordi al mese, ovvero 1.200 euro netti. Fino a 5 volte significa 3.000 euro lordi, ovvero un assegno di 2.400-2.500 netti al mese. Non parliamo di pensioni d'oro: parliamo di pensioni medie, di persone che già sono state impoverite, e lo saranno ancora di più: il blocco della rivalutazione fu introdotto nel 2011 da Monti, e oggi viene ribadito dal governo Lega-Cinque Stelle". E ancora, picchia durissimo: "Ci usano come un bancomat. Facile fare quota 100 così, togliendo soldi ai pensionati - non poveri, ma comunque con redditi medio-bassi - per darli ai pensionati di domani. Le risorse si dovevano prendere altrove, dalle grandi rendite e dall'evasione fiscale. Non so se quei soldi finiranno invece per pagare il reddito di cittadinanza, ma poco conta: si tolgono soldi a cittadini che hanno pagato e pagano le tasse, e si continua a impoverire una fascia a reddito medio-basso", conclude Pedretti.