Alla conquista dell'Europa. I consigli di amministrazione di Mediaset e della sua controllata spagnola, Mediaset España, hanno deliberato la fusione delle due società nella nuova holding Mfe, Mediaforeurope. Lo annuncia una nota, che sottolinea che l'obiettivo è creare "un polo televisivo paneuropeo". Una volta completata l'operazione, la holding, avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola, controllerà da subito il 100% di Mediaset Spa e il 100% di Mediaset España e le sarà conferita anche la partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat1 acquisita nei giorni scorsi.





"È con soddisfazione che annunciamo di aver costituito Mfe-Mediaforeurope che ha l'obiettivo di creare valore e sviluppo e diventare la Casa di un grande broadcaster europeo", ha commentato a caldo Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. "Non ci sarà nessuna delocalizzazione. Tutte le attività rimarranno in Italia e in Spagna, la sede fiscale rimane in Italia e in Spagna. Riteniamo che dopo questo primo passo anche altri alleati si uniranno alla nuova casa della televisione europea. Ecco perché -, spiega ancora il capo azienda dalla conferenza stampa di Cologno Monzese - mi sento di dire che oggi con Mediaforeurope da un'eccellenza italiana parte una sfida europea".