Coronavirus, Piazza Affari a picco: -10%. Lo spread alle stelle: rischio catastrofe finanziaria

La Borsa di Milano è inondata dalle vendite e gran parte dei titoli dell'indice principale non riescono a fare prezzo segnando dei crolli teorici anche superiori al 10 per cento. Tra i peggiori c'è Saipem con il meno 29 per cento. Hanno invece fatto prezzo finendo in asta di volatilità per cali nell'ordine del 10% Exor, Moncler, Terna, Stm. In negoziazione sono riuscite a entrare soltanto le utilities A2a (-8,8%), Hera (-4,6%) e i farmaceutici Diasorin (5%) e Recordati (-4,5%).

La folle corsa del centro del contagio, dopo Wuhan tocca all'Italia: lo scenario per le prossime settimane

Tonfo in avvio comunque per tutte le principali Borse europee sull'emergenza Coronavirus e il crollo del prezzo del petrolio. Francoforte cede il 7,38% con il Dax a 10.690 punti. Londra perde l'8,54% con il Ftse 100 a 5.910 punti. Madrid è a -5,87% con l'Ibex a 7.884 punti. Parigi stenta a partire.