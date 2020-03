Coronavirus, Paolo Becchi annuncia su Twitter la sospensione di Wall Street: "I giornali non ve lo dicono"

09 marzo 2020 a

a

a

Wall Street ha aperto in rosso lunedì 9 marzo sulla scia dell’andamento disastroso delle borse europee e asiatiche. Le contrattazioni sono state sospese per 15 minuti dopo che i listini americani sono crollati del 7%. Il Dow Jones ha registrato un calo del 7,3% a 23,979 punti, il Nasdaq-100 è in flessione del 6,7% a 7.950 punti e lo S&P 500 perde il 7% a 2.764 punti.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpbecchi%2Fstatus%2F1237015361633075202&widget=Tweet

Quanti soldi sprecati: per i fannulloni di Di Maio 12 miliardi, per combattere il virus 7,5

Male soprattutto Piazza Affari con un minimo giornaliero di -11%. A soffrire maggiormente sono i titoli del settore industriale e del petrolio con Saipem, Eni e Tenaris in calo del 20% circa. Nel comparto industriale Fca perde il 10%, Cnh Industrial il 10% e Leonardo il 13%. Giù anche i titoli bancari con Unicredit a -16,8%, Banco Bpm a -15% e Intesa Sanpaolo a -11%. Il professore Becchi ha preso la palla al balzo per twittare il grosso tonfo della Borsa di New York poco pubblicizzato dall'informazione italiana: "Wall Street sospesa. Poiché nessun giornale ve lo dice ve lo dico io", il tweet polemico del professore