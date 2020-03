Christine Lagarde, Antonio Polito: "Nessuna gaffe, esprime una posizione chiara che esiste all'interno della Bce"

17 marzo 2020 a

Si torna a parlare della pessime, orribili, tragiche parole di Christine Lagarde sullo spread in Italia, che la scorsa settimana a Piazza Affari sono costate un tracollo su singola seduta senza eguali nella storia. Se ne parla ad Omnibus, su La7, dove tra gli ospiti in collegamento c'è Antonio Polito. E quest'ultimo, senza troppi giri di parole, smonta la menzogna più grande che è girata sulle parole della presidente della Bce: no, non si è trattata di una gaffe, di uno scivolone. Polito attacca: "Dalla Lagarde nessuna gaffe. Ciò che ha detto corrisponde a una posizione chiara, che esiste all'interno della Bce". Già, all'Eurotower c'è chi odia l'Italia e vorrebbe vederla affondare. Anche nei giorni drammatici del coronavirus.