Inps, salta il bonus di 600 euro? "Non ci sono coperture, servono altri 48 milioni"

Il governo incassa un altro flop: non ci sono più coperture per il Bonus da 600 euro promesso per far fronte all'emergenza coronavirus. Fino al 14 aprile infatti le Casse di previdenza private avevano ricevuto "454.541 domande, di cui ammesse al pagamento 413.455". E così l'Adepp (l'Associazione che riunisce venti Enti previdenziali) ha dovuto scrivere al governo, con tanto di monito sulle coperture che al momento mancano. Si tratta di altri 48 milioni di euro necessari per poter accettare tutte le domande.

Intanto il governo deve fare i conti con il decreto di aprile che prevede misure ancora più esose. Tra queste i sostegni al reddito, la cassa integrazione ai congedi speciali coperti fino a giugno, l'ntroduzione del reddito di emergenza e la conferma del bonus per gli autonomi, che potrebbe salire anche oltre gli 800 euro.

