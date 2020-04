Giuseppe Conte e il Consiglio Ue, Bechis mostra i documenti: "Nessuna novità, tutto come deciso il 9 aprile"

23 aprile 2020 a

"Italia in prima fila", "tappa importante nella storia". Giuseppe Conte annuncia così l'accordo al Consiglio Ue: sì al Mes ("Sarà operativo a giugno", promettono fonti europee), anche se il premier non ne fa cenno. E sì al Recovery fund, che però arriverà tra diversi mesi dopo che la Commissione Ue presenterà il suo piano ai 27 Paesi membri. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato soddisfatto ma stranamente sobrio: "Primo importante risultato". Nessuna esultanza dal balcone, stavolta. Al suo posto ci pensa il sottosegretario alla Difesa Tofalo, che sfida il ridicolo parlando di "straordinaria vittoria dell'italia grazie a Conte", a cui fa eco il dem Marcucci; "Risultato storico" e addirittura "disfatta di Salvini" sul Recovery fund. Ma le cose, ovviamente, non stanno proprio così.

"Questo è il comunicato del Consiglio Ue - spiega il direttore del Tempo Franco Bechis, su Twitter, confrontando due documenti praticamente identici -. Approvati i fondi Mes e il recovery fund (+MFF) . Giuseppe Conte ha taciuto il primo, e venduto il secondo come una grande novità. Erano tutti previsti in Eurogruppo del 9 aprile. Nessuna novità. Mezza balla da palazzo Chigi". E soprattutto, nessuna vittoria italiana, visto che l'obiettivo primario del nostro governo erano gli eurobond, subito accantonati dai cosiddetti "partner" europei.

