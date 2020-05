Carlo De Benedetti sceglie Stefano Feltri come direttore di Domani: Lucia Annunziata beffata dal pupillo di Travaglio

04 maggio 2020 a

Si chiamerà Domani il nuovo giornale di Carlo De Benedetti e sarà diretto da Stefano Feltri. A rilanciare l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui l’ex pupillo di Marco Travaglio ha sciolto la riserva e accettato l’offerta dell’ingegnere per la direzione del nuovo quotidiano. L’ingegnere aveva contattato Ezio Mauro, Carlo Verdelli, Gad Lerner e anche Lucia Annunziata, che fino a ieri sembrava essere la candidata principale per il ruolo da direttore. E invece a sorpresa De Benedetti ha scelto di puntare sul 35enne Feltri, che ora vive a Chicago dopo aver ricoperto il ruolo di vice direttore del Fatto Quotidiano. Secondo Dagospia, però, la sua nomina a direttore non esclude un ruolo per la Annunziata, che è libera dopo aver lasciato l’Huffington Post. Nel nuovo quotidiano di De Benedetti potrebbero migrare anche alcune vecchie glorie di Repubblica, con l’intenzione dichiarata di fare un “giornale di sinistra”.

