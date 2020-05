Federico Rampini lascia Repubblica di Molinari: voci, passa al nuovo giornale di De Benedetti

14 maggio 2020 a

La Repubblica ha iniziato il nuovo corso con Maurizio Molinari in qualità di direttore e intanto Carlo De Benedetti prosegue con la messa a punto di Domani, il suo nuovo progetto editoriale. Stando alle indiscrezioni di ItaliaOggi, l’Ingegnere sarebbe pronto a “scippare” una firma importante al gruppo Gedi. Si tratta di Federico Rampini, il corrispondente da New York che sarebbe pronto al passaggio al nuovo giornale di De Benedetti. Per Repubblica sarebbe una perdita grossa “non solo perché riguarda la copertura della super-potenza Usa - scrive ItaliaOggi - ma anche perché lo stesso Molinari, con una forte attenzione agli esteri. È stato a lungo corrispondente da New York per La Stampa”.

