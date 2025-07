Oms, guerra al vino italiano: prezzi folli per non farcelo più bere

Diranno che lo fanno per noie, quando qualcuno alzerà il dito per obiettare che “vivere da malati per morire sani” non assomiglia a un’idea geniale (e non cambia il finale di partita), presenteranno studi e numeri per terrorizzarci e farci rinsavire, come i tre milioni di vittime legate in qualche modo all’alcol ogni anno nel mondo.

Stavolta l’Organizazione Mondiale della Sanità dichiara una guerra come non si era mai vista proprio a vino e alcolici, al tabacco e alle bevande zuccherate: tutte quelle cose che ci fanno talmente male da non volerci rinunciare, perché ci fanno anche stare bene. Ci fanno vivere.

L’Oms, ricordiamo, è quell’ente la cui missione è «migliorare la salute di tutti, dappertutto», ma che, per dire, ha impiegato due anni (due!) per mettere nero su bianco che il Covid si trasmetteva per via aerea, e che ha gestito la pandemia con imbarazzanti errori, dalla sottovalutazione degli asintomatici alle omissioni su Cina e vaccini.