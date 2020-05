Giuseppe Conte fregato da Merkel e Macron? Recovery Fund, cosa non torna a FdI: "I soldi previsti erano il doppio"

18 maggio 2020 a

a

a

Sulla carta, l'accordo sul Recovery Fund tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron sembra una buona notizia anche per l'Italia: 500 miliardi a fondo perduto, fanno notare da Palazzo Chigi. Ma al di là di come è nata l'intesa a due Francia-Germania (Giuseppe Conte si è solo scambiato qualche sms con i due colleghi), che fa spinge a un'amara ironai Fratelli d'Italia ("Conte comprimario"), ci potrebbe essere la classica fregatura nascosta.

"Da Roma zero proposte reali", Conte smascherato sul Recovery Fund: ha mentito all'Italia?

"Siamo preoccupati perché loro decidono per tutti - spiega Adolfo Urso, responsabile di FdI per imprese e mondi produttivi -. Francia e Germania parlano di 500 miliardi. Io ricordo che si parlava di cifre ben maggiori, oltre 1.000 miliardi, più del doppio, invece si sta sciogliendo come neve al sole anche il Recovery fund". Cinquecento miliardi per i paesi dell'Ue, secondo Urso, "non sono nulla" rispetto "a quello che ha già messo in campo la sola Germania per le sue imprese o gli Stati Uniti per le imprese e i cittadini americani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.