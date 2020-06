Lucia Azzolina dileggiata anche dal Fatto Quotidiano in prima pagina: la vignetta di Mannelli

26 giugno 2020 a

Se anche il tuo house organ ti scarica, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Anzi, molto che non va. Si parla di Lucia Azzolina, l'improbabile ministro dell'Istruzione grillino, sfottuta in modo corrosivo dal Fatto Quotidiano in prima pagina. Sì, quel Fatto diretto dal capo-ultrà M5s, Marco Travaglio, quel Fatto che è una sorta di gazzettino con le Cinque Stellette. Troppi disastri, per la Azzolina, che viene "sistemata" con una vignetta firmata da Mannelli. Eccola, rossetto rosso fuoco e sguardo poco sveglio, mentre parlando con se stessa afferma: "Per le scuole m'hanno detto di pensare a un piano... poi vengo a sapere che ci sono scuole a due piani o anche a tre... mo' è colpa mia...?", conclude l'Azzolina nell'interpretazione di Mannelli. E ogni spiegazione è superflua.

Il Fatto contro la Azzolina: ecco la vignetta

